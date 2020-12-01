Копию занавеса Львовской оперы продали на аукционе Sotheby`s за 25 млн гривен

Копию занавеса "Парнас" Генриха Семирадского, оригинал которой уже более 100 лет сохраняется во Львовской национальной опере, продали на всемирно известном аукционе Sotheby`s за 680 тыс. фунтов стерлингов (25, 965 млн гривен. – Ред.)

Об этом сообщила пресс-служба Львовской оперы на официальной странице в Facebook. Отмечается, что размер оригинала картины составляет 6 на 9 м. Ее же уменьшенная копия, которую выставили на аукцион, имеет размер 91 на 147 см. Художник создал ее после написания полноразмерной композиции методом фоторепродукции.

"Оригинал картины уже более 100 лет хранится во Львовской национальной опере. Ее размеры составляют 6 на 9 м. Уменьшенная копия – 91 на 147 см, которую и выставили на аукцион впервые, была создана художником уже после написания полноразмерной картины. Композиция – почти точная репродукция первой версии, и является уникальным примером использования художником фототехники во время выполнения своих работ. Выполнена маслом на холсте", – говорится в сообщении.

Кто выкупил копию львовского занавеса, неизвестно, имя покупателя аукцион оставил в тайне. Театр же зовет в гости: эксклюзивно для зрителей перед спектаклями знаменитую работу Генриха Семирадского покажут уже 3, 4, 5 и 6 декабря.

Генрих Семирадский, проживая в Италии, рисовал занавес по заказу архитектора Горголевского именно для львовского театра. Однако на открытие нового здания 4 октября 1900-го работа не попала, задержавшись на выставках в Риме и Варшаве.

С монументальным полотном "Парнас" зрители познакомились 13 января 1901 года. С тех пор уникальное произведение дополняет золотой интерьер зала Львовской оперы.

Как сообщал OBOZREVATEL, работу известного украинского художника Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" продали на онлайн-аукционе Sotheby's за рекордные 2,3 млн фунтов стерлингов (77,23 млн грн).