"Копия мамы": дочь Кравец вызвала ажиотаж чувственной фотосессией

Дочь актрисы студии "95 Квартал" и проекта "Женский Квартал" Елены Кравец 16-летняя Маша взбудоражила сеть чувственной фотосессией.
В Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует в красном халате, обнажающем одно плечо.
В комментариях пользователи заметили, что Маша Кравец выглядит восхитительно, а также очень похожа на звездную маму.
Маша Кравец скинула халат с плеча
instagram /ma_kravets
"Какая красавица", "Копия мамы", "Ты замечательная", "Сногсшибательная", "Ой, кто это, огонь", "Маша красавица", "Очень похожа на маму", – написали пользователи.
Дочь Кравец Маша в чувственной фотосессии
instagram /ma_kravets
Маша Кравец вызвала восхищение снимками
instagram /ma_kravets
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Кравец показала, как выглядит ее дочь, удивив поклонников внешним сходством. Многие даже подумали, что они скорее сестры, чем мама с дочкой.
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