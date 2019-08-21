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"Копия мамы": дочь Кравец вызвала ажиотаж чувственной фотосессией

1.4т Читать материал на украинском

Дочь актрисы студии "95 Квартал" и проекта "Женский Квартал" Елены Кравец 16-летняя Маша взбудоражила сеть чувственной фотосессией.

В Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует в красном халате, обнажающем одно плечо.

В комментариях пользователи заметили, что Маша Кравец выглядит восхитительно, а также очень похожа на звездную маму.

Маша Кравец скинула халат с плеча

Маша Кравец скинула халат с плеча

instagram /ma_kravets

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"Какая красавица", "Копия мамы", "Ты замечательная", "Сногсшибательная", "Ой, кто это, огонь", "Маша красавица", "Очень похожа на маму", – написали пользователи.

Дочь Кравец Маша в чувственной фотосессии

Дочь Кравец Маша в чувственной фотосессии

instagram /ma_kravets

Маша Кравец вызвала восхищение снимками

Маша Кравец вызвала восхищение снимками

instagram /ma_kravets

"Копия мамы": дочь Кравец вызвала ажиотаж чувственной фотосессией
"Копия мамы": дочь Кравец вызвала ажиотаж чувственной фотосессией
"Копия мамы": дочь Кравец вызвала ажиотаж чувственной фотосессией

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Кравец показала, как выглядит ее дочь, удивив поклонников внешним сходством. Многие даже подумали, что они скорее сестры, чем мама с дочкой.

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Персона
Елена Кравец
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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