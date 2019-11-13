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13 ноября • обновлено в 21:13
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Легендарный солист Scorpions спел в центре Киева: Кличко поделился видео

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Вокалист легендарной группы Scorpions Клаус Майне прилетел в Киев и спел для прохожих в центре столицы.

Экскурсию ему провел мэр Виталий Кличко, показав главные достопримечательности древнего города, после чего поделился подробностями в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте док конца страницы).

"Друзья! Сегодня с удовольствием показал Киев другу и одному из любимых музыкантов моей юности – лидеру немецкой рок-группы Scorpions Клаусу Майне. Прогулялись по Михайловской площади, парку "Владимирская горка". Очень понравился Клаусу наш пешеходно-велосипедный мост. На улицах Киева он встретил немало своих сторонников. И даже спел", – рассказал Кличко.

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Клаус Майне спел для киевских прохожих

Клаус Майне спел для киевских прохожих

Кадр из видео

По его словам, Scorpions часто выступают в Киеве. Майне признался, что ему нравится атмосфера украинской столицы, восприятие музыки украинскими поклонниками. Легендарный музыкант пообещал вернуться.

Клаус Майне прогулялся с Виталием Кличко по Киеву

Клаус Майне прогулялся с Виталием Кличко по Киеву

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Scorpions выступила в киевском Дворце Спорта в рамках мирового тура в честь своего 50-летия. Накануне концерта участники немецкого англоязычного бэнда устроили пресс-конференцию, где поделились воспоминаниями о трогательных моментах, пережитых в Украине.

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Персоны
Виталий Кличко Клаус Майне
Место
Украина Киев
Теги
шоу-бизнес видео музыка
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
позор какой
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