"Кива расстегнет ее, как лифчик": "Квартал" высмеял дизайнерские маски в Раде

"Квартал 95" высмеял народного депутата от "Слуги народа" Людмилу Марченко из-за дизайнерской маски, в которой она недавно появилась в Верховной Раде, заявив, что "эт больше похоже на часть женского белья".

Такие ироничные слова прозвучали в выпуске программы "Чисто News" производства студии вечером 3 апреля (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Скриншот с видео

"В Верховной Раде народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилу Марченко заметили в странной кружевной маске, напоминающей часть женского белья. Ну что же, можно сказать, что в у нее примерно третий размер... лица. Хочу добавить, для ее же безопасности: Людмиле главное не встретить Илью Киву. Ведь у него может сработать рефлекс и он одной рукой расстегнет ей маску на затылке", – сказали ведущие шоу.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф Ян Доброносов поделился гламурными фото депутатов в маске из Верховной Рады.

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