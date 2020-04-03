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4 апреля • обновлено в 00:05
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"Кива расстегнет ее, как лифчик": "Квартал" высмеял дизайнерские маски в Раде

2.3т
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"Квартал 95" высмеял народного депутата от "Слуги народа" Людмилу Марченко из-за дизайнерской маски, в которой она недавно появилась в Верховной Раде, заявив, что "эт больше похоже на часть женского белья".

Такие ироничные слова прозвучали в выпуске программы "Чисто News" производства студии вечером 3 апреля (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кива расстегнет ее, как лифчик": "Квартал" высмеял дизайнерские маски в Раде

Скриншот с видео

"В Верховной Раде народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилу Марченко заметили в странной кружевной маске, напоминающей часть женского белья. Ну что же, можно сказать, что в у нее примерно третий размер... лица. Хочу добавить, для ее же безопасности: Людмиле главное не встретить Илью Киву. Ведь у него может сработать рефлекс и он одной рукой расстегнет ей маску на затылке", – сказали ведущие шоу.

"Кива расстегнет ее, как лифчик": "Квартал" высмеял дизайнерские маски в Раде

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф Ян Доброносов поделился гламурными фото депутатов в маске из Верховной Рады.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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Иванович Василий
Иванович Василий
Как можно было вот на "это" - поменять достижения 2014-го?..Я в печали. Какая бы не была маска - а посмеялись они: сами над собой и над страной. Жаль.
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