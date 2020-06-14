Ветераны Воздушно-десантных войск в РФ пригласили российского певца Филиппа Киркорова, который нарвался на критику из-за видео, в котором предстал в образе десантника-гея, на "откровенный разговор".

Обращение было опубликовано на странице "Ветераны ВДВ и спецназа" в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте". Ветераны возмущены тем, что в ролике Киркоров якобы надругался над их священными символами – тельняшкой и беретом. Так, артиста пригласили прийти 2 августа в парк Горького.

Кроме того, депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов напомнил Киркорову выражение известного десантника Валерия Востротина: "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться", передает eadaily.

"Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников – тельняшку и берет. Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", – обратился депутат к певцу.

Вместе с тем, представитель Киркорова Екатерина Успенская пояснила, что артист якобы только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, а видео принадлежит каналу СТС и сериалу "В Маске шоу".

"Поэтому все вопросы можно адресовать режиссеру Марюсу Вайсбергу и каналу "СТС", которые готовили сценарий этого скетча. Филипп исключительно играл роль", – подчеркнула представитель певца.

Ранее в Instagram Киркорова появилась запись, на которой он предстал в образе десантника. Видео было записано для юмористического скетч-шоу. В видеоролике безработному герою Киркорова в тельнике и берете предлагают сыграть роль десантника-гея.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киркоров высмеял передачу Елены Малышевой "Жить здорово!" и изобразил стоящий член и увеличенную простату.