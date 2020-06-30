Киркоров с размахом отметил день рождения сына: праздновали с Лорак и Тимати

Российский поп-артист Филипп Киркоров показал в сети, с каким размахом отметил день рождение своего сына Мартина.

Так, 29 июня мальчику исполнилось 8 лет. На его праздник были приглашены топовые звезды в РФ – Ани Лорак, Сергей Лазарев, Тимати и другие. Роликом с праздника артист поделился на личной странице в Instagram (видео смотрите в конце новости).

Звездный отец устроил в честь сына пышное празднество прямо во дворе загородного особняка. Исполнитель пригласил аниматоров, которые исполнили роли персонажей "Звездных войн". Территория дома также была украшена в соответствующей тематике.

Филипп Киркоров с Мартином worldpodium.ru

Среди приглашенных были замечены Юлия Барановская, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Тимати и многие другие представители российского шоу-бизнеса со своими детьми. Одними из первых Мартина поздравили Максим Галкин, Николай Басков, Игорь Крутой и Эвелина Бледанс.

Филипп Киркоров с Мартином Скриншот видео (Instagram Филиппа Киркорова)

Очевидно, что гости приходили к сыну поп-короля РФ с дорогостоящими подарками, среди них – мотоцикл, стоимость которого составляет примерно 100 тысяч рублей от Тимати.

В конце праздника присутствующих порадовали масштабным фейерверком и гигантским тортом, украшенным фигурками из "Звездных войн".

Мартину Киркорову подарили мотоцикл за 100 тысяч рублей Скриншот видео (Instagram Филиппа Киркорова)

"Вот такой потрясающей компанией мы сидим на берегу. В кругу самых близких празднуем день рождения Мартина! И всем желаем хорошего настроения. Будьте счастливы, любите друг друга, себя и своих близких", – прокомментировал праздник Киркоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно что Филипп Киркоров потерял несколько миллионов рублей из-за суда со строительной компанией, которая занималась ремонтом его загородного особняка.