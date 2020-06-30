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Киркоров с размахом отметил день рождения сына: праздновали с Лорак и Тимати

Ева Романова
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Филипп Киркоров с детьми

Филипп Киркоров с детьми. HELLO! Russia

Российский поп-артист Филипп Киркоров показал в сети, с каким размахом отметил день рождение своего сына Мартина.

Так, 29 июня мальчику исполнилось 8 лет. На его праздник были приглашены топовые звезды в РФ – Ани Лорак, Сергей Лазарев, Тимати и другие. Роликом с праздника артист поделился на личной странице в Instagram (видео смотрите в конце новости).

Звездный отец устроил в честь сына пышное празднество прямо во дворе загородного особняка. Исполнитель пригласил аниматоров, которые исполнили роли персонажей "Звездных войн". Территория дома также была украшена в соответствующей тематике.

Филипп Киркоров с Мартином

Филипп Киркоров с Мартином worldpodium.ru

Среди приглашенных были замечены Юлия Барановская, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Тимати и многие другие представители российского шоу-бизнеса со своими детьми. Одними из первых Мартина поздравили Максим Галкин, Николай Басков, Игорь Крутой и Эвелина Бледанс.

Филипп Киркоров с Мартином

Филипп Киркоров с Мартином Скриншот видео (Instagram Филиппа Киркорова)

Очевидно, что гости приходили к сыну поп-короля РФ с дорогостоящими подарками, среди них – мотоцикл, стоимость которого составляет примерно 100 тысяч рублей от Тимати.

В конце праздника присутствующих порадовали масштабным фейерверком и гигантским тортом, украшенным фигурками из "Звездных войн".

Мартину Киркорову подарили мотоцикл за 100 тысяч рублей

Мартину Киркорову подарили мотоцикл за 100 тысяч рублей Скриншот видео (Instagram Филиппа Киркорова)

"Вот такой потрясающей компанией мы сидим на берегу. В кругу самых близких празднуем день рождения Мартина! И всем желаем хорошего настроения. Будьте счастливы, любите друг друга, себя и своих близких", – прокомментировал праздник Киркоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно что Филипп Киркоров потерял несколько миллионов рублей из-за суда со строительной компанией, которая занималась ремонтом его загородного особняка.

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