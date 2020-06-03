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3 июня • обновлено в 09:01
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Киркоров повторил трогательное фото с отцом спустя 50 лет

1.3т
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Популярный российский певец Филипп Киркоров опубликовал забавный снимок, на котором он с отцом пытается повторить изображение на архивном фото.

Снимок артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Киркоров повторил трогательное фото с отцом спустя 50 лет
"Всегда молодой, оптимистичный и бодрый духом! Пример для меня. Ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства. Это такое счастье! Пусть ощущение счастья будет бесконечным, как и твой красивый возраст. 88 — вечный символ бесконечности", — поделился эмоциями Киркоров.
Киркоров повторил трогательное фото с отцом спустя 50 лет
Киркоров повторил трогательное фото с отцом спустя 50 лет

Отметим, что 2 июня отец Филиппа Киркорова отметил свой 88 День рождения. Он родился в 1932 году в Варне и имеет армянское происхождение. Бедрос Киркоров стал первым из зарубежных исполнителей, который получил звание заслуженного артиста РФ.

Киркоров повторил трогательное фото с отцом спустя 50 лет

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский певец Филипп Киркоров высмеял передачу Елены Малышевой "Жить здорово!" и изобразил стоящий член и увеличенную простату.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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