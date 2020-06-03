Киркоров повторил трогательное фото с отцом спустя 50 лет

Популярный российский певец Филипп Киркоров опубликовал забавный снимок, на котором он с отцом пытается повторить изображение на архивном фото.

Снимок артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Всегда молодой, оптимистичный и бодрый духом! Пример для меня. Ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства. Это такое счастье! Пусть ощущение счастья будет бесконечным, как и твой красивый возраст. 88 — вечный символ бесконечности", — поделился эмоциями Киркоров.

Отметим, что 2 июня отец Филиппа Киркорова отметил свой 88 День рождения. Он родился в 1932 году в Варне и имеет армянское происхождение. Бедрос Киркоров стал первым из зарубежных исполнителей, который получил звание заслуженного артиста РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский певец Филипп Киркоров высмеял передачу Елены Малышевой "Жить здорово!" и изобразил стоящий член и увеличенную простату.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!