Киркоров неожиданно схватил Пугачеву за грудь: в сети показали фото

В сети был публикован неожиданный снимок, на котором российский певец Филипп Киркоров нежно обнимает и держит за грудь Аллу Пугачеву во время одного из мероприятий.

В частности, фотография появилась на одной из фан-страниц примадонны в Instagram.

Филипп Киркоров mk.ru

Так, на снимке счастливые Пугачева и Киркоров без стеснения обнимаются на публике.

Примечательно, что фото вызвало бурные споры в комментариях. Некоторые подписчики усомнились в том, что на фотографии действительно Пугачева.

Впрочем другие фанаты отметили, что рядом с Филиппом действительно позирует певица, так как на ней надет дорогой кулон, подаренный Киркоровым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети всплыло фото Аллы Пугачевой до пластики. Архивной фотографией поделилась певица Кристина Орбакайте.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!