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5 марта • обновлено в 12:58
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Киркоров неожиданно схватил Пугачеву за грудь: в сети показали фото

5.8т
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В сети был публикован неожиданный снимок, на котором российский певец Филипп Киркоров нежно обнимает и держит за грудь Аллу Пугачеву во время одного из мероприятий.

В частности, фотография появилась на одной из фан-страниц примадонны в Instagram.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

mk.ru

Так, на снимке счастливые Пугачева и Киркоров без стеснения обнимаются на публике.

Примечательно, что фото вызвало бурные споры в комментариях. Некоторые подписчики усомнились в том, что на фотографии действительно Пугачева.

Впрочем другие фанаты отметили, что рядом с Филиппом действительно позирует певица, так как на ней надет дорогой кулон, подаренный Киркоровым.

Киркоров неожиданно схватил Пугачеву за грудь. Фото
Киркоров неожиданно схватил Пугачеву за грудь. Фото
Киркоров неожиданно схватил Пугачеву за грудь. Фото
Киркоров неожиданно схватил Пугачеву за грудь. Фото
Киркоров неожиданно схватил Пугачеву за грудь. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети всплыло фото Аллы Пугачевой до пластики. Архивной фотографией поделилась певица Кристина Орбакайте.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Филипп Киркоров Алла Пугачева
Место
Россия
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