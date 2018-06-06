Кира Муратова умерла: не стало легенды кинематографа

На 84-м году жизни умерла легенда советского и украинского кинематографа режиссер и сценарист Кира Муратова.

О ее смерти сообщили коллеги - кинематографисты Одессы. Причина смерти пока неизвестна, передает "Медианяня".

Кира Георгиевна Муратова вошла в историю не только украинского, но и мирового кинематографа: уже первые ее фильмы-парадоксы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) оказались для советской власти слишком острыми, социальными и неоднозначными.

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Кира Муратова - биография

Кира Муратова родилась в бессарабском городе Сороки. Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1961 году Кира Муратова стала режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссёр Муратова дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Игоревичем Муратовым.

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После скандалов с руководством Одесской киностудии, ей пришлось уехать из Одессы в Петербург, где на "Ленфильме" появилась картина "Познавая белый свет" (1978). Тогда же она познакомилась с художником Евгением Голубенко, ставшим ее вторым мужем и соавтором сценариев. Среди наиболее заметных её работ — "Перемена участи" (1987) и "Астенический синдром" (1989), ленты, привлёкшие к себе значительное внимание критики и общества.

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Последняя картина была удостоена Специального приза жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год) и кинопремии "Ника" за лучший игровой фильм (1991 год).

Последней работой Киры Муратовой стал фильм "Вечное возвращение" - в 2015 году режиссер заявила, что уходит из кинематографа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Кира Муратова стала членом Американской киноакадемии и вошла в состав жюри, оценивающих претендентов главной премии в сфере киноиндустрии - "Оскар".