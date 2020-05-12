Ким Кардашьян показала голую грудь на камеру: пикантное фото

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Ким позировала топлес, прикрыв грудь массивным венком из белых цветов.

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян оголила грудь Фото: instagram/kimkardashian

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

"Очень красивая", "Горячая", "Великолепная", "Идеальная", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные снимки Ким Кардашьян, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Ким Кардашьян в откровенном белье Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kimkardashian

Соблазнительная Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян в откровенном купальнике Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян в пикантной фотосессии Фото: instagram/kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян показала, как носить наряды с откровенным декольте без бюстгальтера.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram