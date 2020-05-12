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12 мая • обновлено в 12:02
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Ким Кардашьян показала голую грудь на камеру: пикантное фото

3.4т
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Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Ким позировала топлес, прикрыв грудь массивным венком из белых цветов.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян оголила грудь

Ким Кардашьян оголила грудь

Фото: instagram/kimkardashian

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

"Очень красивая", "Горячая", "Великолепная", "Идеальная", – написали люди.

Ким Кардашьян показала голую грудь на камеру: пикантное фото
Ким Кардашьян показала голую грудь на камеру: пикантное фото
Ким Кардашьян показала голую грудь на камеру: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные снимки Ким Кардашьян, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Ким Кардашьян в откровенном белье

Ким Кардашьян в откровенном белье

Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян сексуально позирует на камеру

Ким Кардашьян сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kimkardashian

Соблазнительная Ким Кардашьян

Соблазнительная Ким Кардашьян

Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян в откровенном купальнике

Ким Кардашьян в откровенном купальнике

Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян в пикантной фотосессии

Ким Кардашьян в пикантной фотосессии

Фото: instagram/kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян показала, как носить наряды с откровенным декольте без бюстгальтера.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ким Кардашьян
Теги
шоу-бизнес шоу
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