Ким Кардашьян показала голую грудь на камеру: пикантное фото

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Ким позировала топлес, прикрыв грудь массивным венком из белых цветов.
Ким Кардашьян
Фото: instagram/kimkardashian
Ким Кардашьян оголила грудь
Фото: instagram/kimkardashian
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.
"Очень красивая", "Горячая", "Великолепная", "Идеальная", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные снимки Ким Кардашьян, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Ким Кардашьян в откровенном белье
Фото: instagram/kimkardashian
Ким Кардашьян сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kimkardashian
Соблазнительная Ким Кардашьян
Фото: instagram/kimkardashian
Ким Кардашьян в откровенном купальнике
Фото: instagram/kimkardashian
Ким Кардашьян в пикантной фотосессии
Фото: instagram/kimkardashian
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян показала, как носить наряды с откровенным декольте без бюстгальтера.
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