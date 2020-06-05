Ким Кардашьян и Канье Уэст решили пожить отдельно: что случилось

Знаменитая телезвезда Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст решили некоторое время пожить отдельно.

Об этом сообщает издание The Sun. По словам инсайдеров, супруги за время самоизоляции устали друг от друга и стали чаще ссориться. Они на протяжении нескольких недель жили в разных частях особняка, а рабочий график строили так, чтобы не пересекаться.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: instagram/kimkardashian

Отмечается, что Ким и Канье поживут в разных домах до окончания карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, чтобы сохранить свой брак.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

"Между Кардашьян и Уэстом дела обстоят непросто, потому что они обычно не проводят столько времени вместе. Но Ким не хочет развода. Особенно потому, что негативная реакция общественности после ее второго развода была невыносимой. Я думаю, что если пара поживет отдельно, развода не будет", – рассказали близкие друзья пары.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в мае 2014 года. Сейчас пара воспитывает четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми Фото: instagram/kimkardashian

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