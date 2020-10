Ким Кардашьян – 40: в чем секрет успеха американской знаменитости

21 октября 2020 года американская модель, жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян празднует свой день рождения. Ей исполнилось 40 лет.

Больше всего звезда известна благодаря реалити "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians), после которого она и начала достигать всемирного успеха. OBOZREVATEL предлагает узнать, в чем секрет американской знаменитости.

Ким родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье адвоката Роберта Кардашьян и светской львицы Крис Дженнер. О себе модель утверждает, что она наполовину армянка, на четверть шотландка и на четверть голландка.

Свою карьеру звезда начала в 2007 году. Тогда она поддержала идею мамы снять реалити-шоу о буднях американского семейства. Первый сезон шоу, вышедший на телеканале "E!", просмотрели почти 1,3 млн людей, а уже через несколько лет аудитория выросла как минимум втрое.

Ким Кардашьян начали приглашать на все рейтинговые мероприятия, ведь ее участие было лучшей рекламой события. На фоне всех остальных из семьи она всегда выделялась. Ее считали самой яркой участницей телепроекта. Впоследствии звезда раскрыла секрет своей популярности.

"Я мечтала быть артисткой с раннего возраста и всегда представляла, что меня снимают скрытые камеры, поэтому мне было легко быть героиней реалити-шоу. В моей голове всегда был придуман образ, который слился со мной. Я сделала себя сама", – призналась Ким в одном из интервью.

В 2008 году селебрити снялась в комедии "Нереальный блокбастер", из-за чего получила негативные отзывы критиков и даже была номинирована на анти-премию "Золотая малина". Она также снималась в телесериале "Место преступления: Нью-Йорк", а также в фильме "Семейный консультант", за которую она все же получила "Золотую малину" в 2014 году.

Также Кардашьян вместе с сестрами основала сеть бутиков DASH и бренд одежды Kardashian Collection, а также линию косметики Kardashian Beauty. Кроме того, в сотрудничестве с другими брендами звезда выпустила несколько женских ароматов, часов и украшений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее создатели популярного в США реалити "Семейство Кардашьян (KUWTK)" заявили о закрытии шоу, которое выходило в эфир 14 лет.