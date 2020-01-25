Кикабидзе наложил на Зеленского заклятие

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе оригинально поздравил президента Владимира Зеленского с днем рождения.

В своем Instagram-аккаунте 81-летний актер торжественно пожелал, чтобы он смог поздравлять украинского президента еще 100 лет. Таким образом, Кикабидзе высказал пожелание, согласно которому и он, и Зеленский, должны прожить еще сотню лет.

"Господин президент! Поздравляю вас с днем рождения. Я в свое время сказал, что когда вы станете президентом, я буду вас так называть. Желаю счастья, радости, спокойной и красивой жизни вашей огромной стране. И чтобы я мог бы вас еще 100 лет поздравлять с этой датой. Желаю вам счастья и красивой жизни. Всегда ваш, Вахтанг Кикабидзе", - сказал в своей речи Вахтанг Кикабидзе.

Читайте также:

"Будет под Россией!" Пригожина разозлили слова легендарного Кикабидзе о Путине

Кикабидзе сделал жесткое заявление о России

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!