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9 апреля • обновлено в 09:09
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Кароль призвала украинцев оставаться дома во время карантина

1.4т
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Украинская певица Тина Кароль присоединилась к социальному проекту #залишайсявдома. Артистка обратилась к украинцам и призвала их соблюдать правила карантина.

Так, видео было опубликовано на странице Министерства охраны здоровья Украины в Facebook.

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

"Я сижу на самоизоляции. Это временная мера и она спасет жизнь миллионов людей. Это простое правило: просто остаться дома. К тому же, это прекрасная возможность уделить внимание своим близким", – сказала Тина.

Примечательно, что в кадре вместе с певицей появился и ее сын Вениамин, который прилетел из Лондона в Украину из-за пандемии коронавируса.

Тина Кароль с сыном Вениамином

Тина Кароль с сыном Вениамином

Instagram @tina_karol

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине. Кроме того, они призвали помогать пожилым людям.

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Автор
Анна Михно
Тема
Коронавирус
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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