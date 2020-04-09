Кароль призвала украинцев оставаться дома во время карантина

Украинская певица Тина Кароль присоединилась к социальному проекту #залишайсявдома. Артистка обратилась к украинцам и призвала их соблюдать правила карантина.
Так, видео было опубликовано на странице Министерства охраны здоровья Украины в Facebook.
Тина Кароль
Instagram @tina_karol
"Я сижу на самоизоляции. Это временная мера и она спасет жизнь миллионов людей. Это простое правило: просто остаться дома. К тому же, это прекрасная возможность уделить внимание своим близким", – сказала Тина.
Примечательно, что в кадре вместе с певицей появился и ее сын Вениамин, который прилетел из Лондона в Украину из-за пандемии коронавируса.
Тина Кароль с сыном Вениамином
Instagram @tina_karol
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине. Кроме того, они призвали помогать пожилым людям.
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