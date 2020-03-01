Кароль и Балан устроили провокацию на сцене "Голоса Країни"

Во время седьмого эпизода слепых прослушиваний шоу "Голос країни-10" звездные тренеры Тина Кароль и Дан Балан устроили настоящую провокацию на сцене. Так, артисты решили сделать зарядку лежа на полу студии.
В то время, пока их коллеги качали пресс - Кароль и Балан обнимались (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).
Тина Кароль предложила своим коллегам провести разминку и покачать пресс, после выступления одного из участников.
"Ты что, тут ляжешь?", - уточнила Каменских.
Скриншот из видео
Кароль ответила позитивно.
"Я умею качать пресс. Пойдем лежать", - сказала она.
После того, как все тренеры, кроме Дана Балана легли на пол, Кароль позвала мужчину к себе и обняла его.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Как ранее писал OBOZREVATEL, 1 марта, в 21:00 на телеканале "1+1" состоялись последние слепые прослушивания на вокальном шоу "Голосі країни-10". На этом этапе молодые исполнители боролись между собой за право стать частью команды судей: Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.
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