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20 марта • обновлено в 07:35
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Каннский кинофестиваль отменили из-за вспышки коронавируса

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Каннский кинофестиваль, который должен был состояться в период с 12 по 23 мая на Лазурном берегу Франции, отменили из-за коронавируса.

Об этом сообщается в официальном заявлении организаторов, которое появилось в сети вечером 19 марта.

Каннский кинофестиваль отменили

Каннский кинофестиваль отменили

sofy.tv

Новые даты проведения кинофестиваля пока не сообщаются, однако, по предварительным данным, мероприятие перенесут на конец июня-начало июля.

"Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки − с 12 по 23 мая. В настоящее время изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года", – говорится в заявлении.

Каннский кинофестиваль отменили

Каннский кинофестиваль отменили

comingsoon.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в городе Роттердам (Нидерланды), официально отменили из-за коронавируса. Такое решение приняла группа организаторов в среду, 18 марта.

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Автор
Анна Михно
Тема
Каннский кинофестиваль
Место
Франция
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