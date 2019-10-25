Каминская оказалась под капельницей после концерта: что с ней

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась со своим мужем, после концерта вынуждена была лечь под капельницу.

Об этом певица написала на своей странице в социально сети Instagram.

"Ненавижу болеть, особенно на гастролях.1:45, а я кашель не могу собрать в кучу. Сегодня был потрясающий концерт, но из последних сил. Мое горло не заряжается. Если бы не капельница и заливки, не знаю, как бы я на сцену выползала,- подчеркнула она", - написала артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская поделилась с поклонниками секретом похудения. Оставаться в отличной физической форме ей помогало интервальное голодание, согласно которому нужно придерживаться в поглощении пищи режима 18/6 на 18 часов.

После этого Каминская показала результаты похудения. Пользователи тогда испугались, что звезда заморила себя голодом.

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