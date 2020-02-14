Каменских вызвала ажиотаж в сети горячим клипом: видео

Украинская певица Настя Каменских (NK) представила новый клип "Lollipop", в котором снялась вместе с испанским певцом Хуаном Маганом.
Видео было опубликовано на официальном канале артистки на YouTube.
Настя Каменских
Instagram @kamenskux
"Большая гордость поработать с Хуаном Маганом, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра "Electro Latino" и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio", – поделилась Настя.
Настя Каменских
кадр из видео
Кроме того, певица отметила, что в клипе рассказана история влюбленных, которых разделяет расстояние, но сближает страсть:
"Этот клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. "Lollipop" – это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюбленным".
В клипе Каменских появляется в соблазнительных образах, которые выгодно подчеркивают ее шикарную фигуру: ярком комбинезоне, кожаных мини-платьях, а также эффектном наряде с перьями.
Настя Каменских
кадр из видео
Настя Каменских
кадр из видео
Видео пришлось по душе поклонникам звезды и вызвало бурную реакцию в сети:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских взбудоражила поклонников соблазнительным фото с отдыха в Мексике.
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