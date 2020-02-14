Каменских вызвала ажиотаж в сети горячим клипом: видео

Украинская певица Настя Каменских (NK) представила новый клип "Lollipop", в котором снялась вместе с испанским певцом Хуаном Маганом.

Видео было опубликовано на официальном канале артистки на YouTube.

Настя Каменских Instagram @kamenskux

"Большая гордость поработать с Хуаном Маганом, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра "Electro Latino" и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio", – поделилась Настя.

Настя Каменских кадр из видео

Кроме того, певица отметила, что в клипе рассказана история влюбленных, которых разделяет расстояние, но сближает страсть:

"Этот клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. "Lollipop" – это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюбленным".

В клипе Каменских появляется в соблазнительных образах, которые выгодно подчеркивают ее шикарную фигуру: ярком комбинезоне, кожаных мини-платьях, а также эффектном наряде с перьями.

Настя Каменских кадр из видео

Настя Каменских кадр из видео

Видео пришлось по душе поклонникам звезды и вызвало бурную реакцию в сети:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских взбудоражила поклонников соблазнительным фото с отдыха в Мексике.

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