Какие трагедии пережила семья Джо Байдена: сын умер от болезни, дочь погибла

Семейная жизнь новоизбранного президента США Джо Байдена стала предметом частых обсуждений в СМИ. Выяснилось, что Байден пережил несколько личных трагедий, среди которых – смерть жены и дочери, а также потеря сына из-за рака.

Так, 77-летний политик был женат дважды – с 1966 по 1972 год на Нелии Хантер и с 1977 года по нынешнее время его супругой является Джилл Байден. В первом браке у него родились трое детей, из которых по сей день в живых остался только средний сын –Роберт Хантер. OBOZREVATEL рассказывает, какие трагедии происходили в жизни Джо Байдена.

С первой женой – Нелией Хантер Байден прожил всего шесть лет. В декабре 1972 года 30-летняя супруга будущего президента вместе с тремя детьми попала в серьезную автомобильную аварию. Тогда сыновья Байдена Бо и Хантер получили серьезные травмы, а Нелия и годовалая дочка Наоми погибли.

Для Байдена произошедшее стало большим ударом, утешение он нашел, уйдя с головой в работу. На новый брак политик решился только спустя пять лет, в 1977 году. Его избранницей стала Джилл Джейкобс, работавшая учительницей.

Как оказалось, будущая миссис Байден несколько месяцев отказывалась принимать предложение руки и сердца, объясняя это тем, что брак может помешать ее карьере. В итоге политику все-таки удалось уговорить свою избранницу. В 1981 году на свет появился младший ребенок Джо Байдена – дочь Эшли. Сейчас она нередко сопровождает отца общественных мероприятиях.

В период работы вице-президентом США Байдену пришлось столкнуться с еще одним потрясением: в 2015 году его старший сын Джозеф Робинетт, известный также как Бо Байден, скончался от рака мозга. Мужчину лечили лучшие специалисты мира, но спасти его так и не смогли. На публике политик вел себя сдержанно, но инсайдеры утверждали, что он был буквально "убит горем". На момент смерти первенцу Байдена было 46 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL: