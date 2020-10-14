Как выглядят сыновья украинских звезд: фото знаменитостей с наследниками

В среду, 14 октября украинцы отмечают День украинского казачества, который косвенно считается "мужским" праздником и по традиции в этот день принято поздравлять отцов, супругов и сыновей.

Некоторые украинские звезды не любят показывать свои семейные фото, и снимки с их детьми считаются редкостью для публики. Другие же наоборот, охотно делятся совместными фотографиями с самыми близкими людьми. OBOZREVATEL показывает, как выглядят сыновья украинских звезд-мужчин.

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов впервые стал папой 3 года назад . Его жена Катерина Осадчая родила ему сына Ивана. Ведущий быстро втянулся в роль папы и она ему очень идет. Он с радостью делится совместными снимками с первенцем.

Потап (Алексей Потапенко)

Потап воспитывает сына Андрея от брака с Ириной Горовой, которому в сентябре исполнилось 12 лет. Артист часто проводит время с ребенком, а снимками сразу же делится в своем блоге.

Николай Тищенко

Николай Тищенко редко делится снимками с детьми, но иногда делает исключение. Как известно, ресторатор воспитывает трехлетнего Давида от молодой жены Аллы Барановской, а также сына-подростка Даниила от предыдущего брака.

Сергей Бабкин

Музыкант Сергей Бабкин – многодетный папа. Младший сын Елисей – третий ребенок в семье Бабкиных – появился на свет полтора года назад. Также у Сергея и его жены Снежаны есть еще двое детей: сын Артур и дочь Веселина.

Александр Понамарев

Александр Пономарев не часто радует поклонников снимками со своим 13-летним сыном Сашей. Однако, по словам артиста, они с сыном довольно тесно общаются. Сам же Пономарев–младший очень похож на своего отца.

Григорий Решетник

Григорий Решетник – пожалуй, самый яркий пример семьянина в проекте "Холостяк", ведь никто из героев реалити не может похвастаться такой идиллией в личной жизни, как он. Недавно ведущий объявил, что станет отцом в третий раз! Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей – Ваню и Диму.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские звезды устроили флешмоб поздравлений воинов с Днем защитника.