Как выглядят сыновья украинских звезд: фото знаменитостей с наследниками

Диана Прохоренко
Диана Прохоренко
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Как выглядят сыновья украинских артистов

В среду, 14 октября украинцы отмечают День украинского казачества, который косвенно считается "мужским" праздником и по традиции в этот день принято поздравлять отцов, супругов и сыновей.

Некоторые украинские звезды не любят показывать свои семейные фото, и снимки с их детьми считаются редкостью для публики. Другие же наоборот, охотно делятся совместными фотографиями с самыми близкими людьми. OBOZREVATEL показывает, как выглядят сыновья украинских звезд-мужчин.

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов впервые стал папой 3 года назад . Его жена Катерина Осадчая родила ему сына Ивана. Ведущий быстро втянулся в роль папы и она ему очень идет. Он с радостью делится совместными снимками с первенцем.

Юрий Горбунов с сыном
Юрий Горбунов с Катей Осадчей и сыном

Потап (Алексей Потапенко)

Потап воспитывает сына Андрея от брака с Ириной Горовой, которому в сентябре исполнилось 12 лет. Артист часто проводит время с ребенком, а снимками сразу же делится в своем блоге.

Потап с единственным сыном

Николай Тищенко

Николай Тищенко редко делится снимками с детьми, но иногда делает исключение. Как известно, ресторатор воспитывает трехлетнего Давида от молодой жены Аллы Барановской, а также сына-подростка Даниила от предыдущего брака.

Николай Тищенко с сыном
Тищенко с сыном

Сергей Бабкин

Музыкант Сергей Бабкин – многодетный папа. Младший сын Елисей – третий ребенок в семье Бабкиных – появился на свет полтора года назад. Также у Сергея и его жены Снежаны есть еще двое детей: сын Артур и дочь Веселина.

Сергей Бабкин с женой Снежаной и детьми

Александр Понамарев

Александр Пономарев не часто радует поклонников снимками со своим 13-летним сыном Сашей. Однако, по словам артиста, они с сыном довольно тесно общаются. Сам же Пономарев–младший очень похож на своего отца.

Александр Пономарев с сыном
Александр Пономарев с сыном

Григорий Решетник

Григорий Решетник – пожалуй, самый яркий пример семьянина в проекте "Холостяк", ведь никто из героев реалити не может похвастаться такой идиллией в личной жизни, как он. Недавно ведущий объявил, что станет отцом в третий раз! Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей – Ваню и Диму.

Григорий Решетник с супругой и сыновьями
Григорий Решетник с сыном
Григорий Решетник с женой и жетьми

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские звезды устроили флешмоб поздравлений воинов с Днем защитника.

УкраинаПокров Пресвятой БогородицыДень защитника Украиныпраздникшоу-бизнесЮрий ГорбуновНиколай ТищенкоАлександр ПономаревГригорий РешетникАлексей Потапенко (Потап)Сергей Бабкин