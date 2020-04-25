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25 апреля • обновлено в 06:43
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Как выглядят дочери Поляковой, Брежневой, Кравец и других украинских звезд: сходство поражает

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В субботу, 25 апреля, в мире отмечают День дочери. Праздник призван напомнить важность девочек в семье, а также подчеркнуть огромное значение теплых отношений с дочками.

В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку украинских знаменитостей, которые воспитывают прекрасных наследниц.

Певица Оля Полякова воспитывает двух прекрасных дочерей – 15-летнюю Марию и 8-летнюю Алису. Отметим, что старшая дочь артистки поражает сходством с матерью не только внешностью, но и фигурой.

Оля Полякова с дочерьми Алисой и Машей

Оля Полякова с дочерьми Алисой и Машей

Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерью Машей

Оля Полякова с дочерью Машей

Фото: instagram/polyakovamusic

Телеведущая Маша Ефросинина вместе с бизнесменом Тимуром Хромаевым воспитывает 16-летнюю дочь Нану и шестилетнего сына Александра. Дочь Ефросининой также очень похожа на знаменитую мать.

Маша Ефросинина с дочерью Наной

Маша Ефросинина с дочерью Наной

Фото: instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем и детьми

Маша Ефросинина с мужем и детьми

Фото: instagram/mashaefrosinina

8-летняя дочь певицы Ани Лорак София растет копией отца, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Однако в ней можно заметить и черты знаменитой матери.

Ани Лорак с дочерью Софией

Ани Лорак с дочерью Софией

Фото: instagram/anilorak

Ани Лорак с дочерью Софией

Ани Лорак с дочерью Софией

Фото: instagram/anilorak

У певицы Анна Седокова есть две дочери – 15-летняя Алина и 8-летняя Моника. Обе девочки очень красивые и похожи на свою маму. К слову, артистка также воспитывает 3-летнего сына Гектора.

Анна Седокова с дочерью Алиной

Анна Седокова с дочерью Алиной

Фото: instagram/annasedokova

Анна Седокова с дочками Алиной и Моникой

Анна Седокова с дочками Алиной и Моникой

Фото: teleprogramma.pro

Анна Седокова со старшей дочерью и сыном

Анна Седокова со старшей дочерью и сыном

Фото: instagram/annasedokova

Певица Светлана Лобода воспитывает дочерей: 9-летнюю Еву и годовалую Тильду. И если сходство Евы со звездной матерью хоть как-то можно отметить, то лицо маленькой Тильды пока не видел никто из поклонников Лободы.

Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой

Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой

Фото: instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой

Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой

Фото: instagram/lobodaofficial

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец вместе с мужем Сергеем воспитывает троих детей: 17-летнюю Марию и трехлетних близнецов Катю и Ваню. В сети отмечают, что старшая дочь знаменитости – просто ее копия.

Елена Кравец с дочерью Машей

Елена Кравец с дочерью Машей

Фото: hochu.ua

У певицы Веры Брежневой также две дочки Соня и Сара, которых она родила будучи в браке с бизнесменом Юрием Киперманом. Отметим, что 19-летняя Соня учится и живет в США. А 10-летняя Сара живет вместе со звездной мамой и ее новым мужем, продюсером Константином Меладзе.

Вера Брежнева с дочерьми

Вера Брежнева с дочерьми

Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева с дочерью Сарой

Вера Брежнева с дочерью Сарой

Фото: instagram/ververa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мама российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте прошлого года, 64-летняя Таисия Началова, поделилась свежими снимками дочери артистки – 13-летней Веры.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Вера Брежнева Анна Седокова Елена Кравец Маша Ефросинина Оля Полякова Ани Лорак Светлана Лобода
Место
Украина
Теги
шоу шоу-бизнес праздник
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