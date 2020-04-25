Как выглядят дочери Поляковой, Брежневой, Кравец и других украинских звезд: сходство поражает

В субботу, 25 апреля, в мире отмечают День дочери. Праздник призван напомнить важность девочек в семье, а также подчеркнуть огромное значение теплых отношений с дочками.
В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку украинских знаменитостей, которые воспитывают прекрасных наследниц.
Певица Оля Полякова воспитывает двух прекрасных дочерей – 15-летнюю Марию и 8-летнюю Алису. Отметим, что старшая дочь артистки поражает сходством с матерью не только внешностью, но и фигурой.
Оля Полякова с дочерьми Алисой и Машей
Фото: instagram/polyakovamusic
Оля Полякова с дочерью Машей
Фото: instagram/polyakovamusic
Телеведущая Маша Ефросинина вместе с бизнесменом Тимуром Хромаевым воспитывает 16-летнюю дочь Нану и шестилетнего сына Александра. Дочь Ефросининой также очень похожа на знаменитую мать.
Маша Ефросинина с дочерью Наной
Фото: instagram/mashaefrosinina
Маша Ефросинина с мужем и детьми
Фото: instagram/mashaefrosinina
8-летняя дочь певицы Ани Лорак София растет копией отца, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Однако в ней можно заметить и черты знаменитой матери.
Ани Лорак с дочерью Софией
Фото: instagram/anilorak
Ани Лорак с дочерью Софией
Фото: instagram/anilorak
У певицы Анна Седокова есть две дочери – 15-летняя Алина и 8-летняя Моника. Обе девочки очень красивые и похожи на свою маму. К слову, артистка также воспитывает 3-летнего сына Гектора.
Анна Седокова с дочерью Алиной
Фото: instagram/annasedokova
Анна Седокова с дочками Алиной и Моникой
Фото: teleprogramma.pro
Анна Седокова со старшей дочерью и сыном
Фото: instagram/annasedokova
Певица Светлана Лобода воспитывает дочерей: 9-летнюю Еву и годовалую Тильду. И если сходство Евы со звездной матерью хоть как-то можно отметить, то лицо маленькой Тильды пока не видел никто из поклонников Лободы.
Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой
Фото: instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода с дочерьми Тильдой и Евой
Фото: instagram/lobodaofficial
Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец вместе с мужем Сергеем воспитывает троих детей: 17-летнюю Марию и трехлетних близнецов Катю и Ваню. В сети отмечают, что старшая дочь знаменитости – просто ее копия.
Елена Кравец с дочерью Машей
Фото: hochu.ua
У певицы Веры Брежневой также две дочки Соня и Сара, которых она родила будучи в браке с бизнесменом Юрием Киперманом. Отметим, что 19-летняя Соня учится и живет в США. А 10-летняя Сара живет вместе со звездной мамой и ее новым мужем, продюсером Константином Меладзе.
Вера Брежнева с дочерьми
Фото: instagram/ververa
Вера Брежнева с дочерью Сарой
Фото: instagram/ververa
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мама российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте прошлого года, 64-летняя Таисия Началова, поделилась свежими снимками дочери артистки – 13-летней Веры.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.