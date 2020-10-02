Как выглядели бы звезды "Квартала 95", если б родились не в Украине: впечатляющие фото

Актеры студии "Квартал 95" проанализировали свои снимки с помощью популярного приложения "Градиент" и показали, как бы они выглядели, если бы родились в Африке, Азии или Индии.

Так, впечатляющие снимки были обнародованы на официальной странице "Квартала" в Instagram. "Внешность меняли" десять артистов студии.

Образы иностранцев примерили Елена Кравец, Евгений Кошевой, Степан Казанин, Юрий Крапов, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Владимир Мартынец, Юрий Великий, Мика Фаталов и Валерий Жидков.

Как изменились актеры "Квартала" с помощью "Градиента":

Как сообщал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" отменила концерты в Беларуси из-за политической ситуации, которая сложилась в стране после незаконного избрания Александра Лукашенко на пост президента и массовых протестов.