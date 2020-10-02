Как выглядели бы звезды "Квартала 95", если б родились не в Украине: впечатляющие фото

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Актеры 'Квартал 95' изменились с помощью приложения

Актеры студии "Квартал 95" проанализировали свои снимки с помощью популярного приложения "Градиент" и показали, как бы они выглядели, если бы родились в Африке, Азии или Индии.

Так, впечатляющие снимки были обнародованы на официальной странице "Квартала" в Instagram. "Внешность меняли" десять артистов студии.

Образы иностранцев примерили Елена Кравец, Евгений Кошевой, Степан Казанин, Юрий Крапов, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Владимир Мартынец, Юрий Великий, Мика Фаталов и Валерий Жидков.

Как изменились актеры "Квартала" с помощью "Градиента":

Елена Кравец примеряла на себя образы иностранок.
Как изменился Евгений Кошевой с помощью популярного приложения.
Пикалов "изменил внешность" приложением "Градиент".
Как выглядел бы Степан Казанин, если бы родился в другой стране.
Юрий Ткач: как изменился в приложении "Градиент".
Валерий Жидков в образах иностранцев.
Владимир Мартынец: как изменился.
Юрий Крапов примерил на себя образы иностранцев.
Актер Мика Фаталов после изменения с помощью "Градиента".
Как выглядел бы Юрий Великий, если бы не был украинцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" отменила концерты в Беларуси из-за политической ситуации, которая сложилась в стране после незаконного избрания Александра Лукашенко на пост президента и массовых протестов.

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