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"Как с похмелья": Шейк ошарашила сеть внешним видом

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Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, ошарашила сеть новым фото.

Так, она разместила на своей странице в Instagram снимок в желтом платье и неестественной позе.

"Как с похмелья": Шейк ошарашила сеть внешним видом

"Фото не очень", "Сразу вспомнила ужастик "Звонок", "Похоже на постер фильма ужасов", "Как с похмелья", "Кадр сделали ужасный", "Чумазенькая Ирка", "Почему ты такая страшненькая?", - пишут в сети.

"Как с похмелья": Шейк ошарашила сеть внешним видом
"Как с похмелья": Шейк ошарашила сеть внешним видом
"Как с похмелья": Шейк ошарашила сеть внешним видом
"Как с похмелья": Шейк ошарашила сеть внешним видом
"Как с похмелья": Шейк ошарашила сеть внешним видом
"Как с похмелья": Шейк ошарашила сеть внешним видом

Напомним, отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк продолжались четыре года. О том, что они расстались, стало известно в мае.

Кризис в семье знаменитостей назрел еще в 2018-ом, после того как Купер начал работать над фильмом "Звезда родилась". В картине он сыграл роль влюбленного в героиню Леди Гаги музыканта. Именно во время съемок, по мнению инсайдеров, актер закрутил роман с певицей.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне начали травить Гагу из-за Ирины Шейк.

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Персоны
Ирина Шейк Брэдли Купер
Место
США
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