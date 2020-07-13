Как Пугачева и другие звезды устраивали дебоши в СССР: самые крупные скандалы

Несмотря на огромное количество запретов в СССР, звезды того времени нередко попадали в крупные скандалы, инициаторами которых сами же и являлись. Сон в салате болгарского генсека, истерика за гостиничный номер и драка с чекистами – это далеко не полный список выходок известных советских личностей.

Скандалы с участием знаменитостей являются неотъемлемой частью шоу-бизнеса с момента его появления. Даже в советское время, когда за поведением артистов следили очень строго, а малейший скандал грозил серьезными последствиями для карьеры. Издание Life.Ru собрало тройку самых громких инцидентов.

Дебоши Аллы Пугачевой

Алла Пугачева Комсомольская правда

Алла Пугачева была не только одной из самых популярных певиц в СССР, но и самой скандальной в советскую эпоху. Так, в 1980 году решением "Мосфильма" были прекращены съемки фильма "Рецитал", в котором снималась примадонна. Поводом стал скандал, который она устроила на съемочной площадке из-за недовольства замечанием со стороны одного из членов группы. Хоть тогда никто не пострадал, за исключением пальто одного из администраторов и стекла автомобиля, проект закрыли.

Один из самых громких скандалов в истории советского шоу-бизнеса случился в 1987 году. Во время визита в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) певица попыталась заселиться в свой любимый номер в гостинице "Прибалтийская", который ранее забронировал ее администратор. Но персонал гостиницы что-то напутал и заселил в ее номер другого человека, а самой певице было предложено занять похожий.

Алла Пугачева во времена СССР МирТесен

Пугачева, которая в тот день была не в духе, наотрез отказалась. На шум, который устроила примадонна, пришла главный администратор гостиницы, которая решила "проучить певичку" и еще больше распалила конфликт, происходивший на глазах у многочисленных свидетелей. Наконец Пугачева сдалась и ушла в другой номер. Но на этом история не закончилась, администратор оказалась человеком весьма принципиальным и решила "отомстить": сначала в номер Пугачевой пришла милиция, которая устроила допрос, а через день от имени администратора в одной из крупных советских газет было опубликовано письмо, обличавшее "капризную певичку, которую пора поставить на место".

Ни один скандал в истории советского шоу-бизнеса не имел такого освещения. Про конфликт в гостинице написали почти все издания в СССР, выходившие многомиллионными тиражами. Вся страна обсуждала в очередях поведение Пугачевой, разделившись на два лагеря: одни считали, что у певицы – звездная болезнь, другие полагали, что она была права.

Отец Михаила Ефремова устроил международный скандал

Олег Ефремов YouTube

Олег Ефремов – отец российского актера Михаила Ефремова, который недавно в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП в Москве, также страдал алкоголизмом, из-за чего нередко устраивал пьяные дебоши на публике.

В состоянии алкогольного опьянения он мог крушить машины, припаркованные у театра. Причем в некоторых случаях объектом недовольства становился личный автомобиль артиста, в других же – чужие машины.

В 1973 году во время гастролей МХАТа в Болгарии Ефремов едва не спровоцировал международный скандал. В тот вечер был запланирован торжественный банкет с участием советских артистов и главы Болгарии Тодора Живкова. Генсек на время отлучился, а когда вернулся, обнаружил, что его место уже занято. Там сидел Ефремов. Точнее – лежал в бессознательном состоянии, уронив голову в тарелку с салатом, который был предназначен для Живкова. А когда болгарский лидер подошел поближе, советский актер приподнял голову, матом поприветствовал генсека и лег обратно в салат.

Как звезда сталинской эпохи дрался с "чекистами"

Борис Андреев в роли Ильи Муромца Пикабу

Борис Андреев был одним из самых популярных артистов сталинской эпохи. Первая же роль в кино сделала его звездой. Фильм "Трактористы" оказался абсолютным хитом советского проката, а колоритный здоровяк Назар Дума, которого сыграл Андреев, полюбился и запомнился зрителям. Но почти сразу после выхода фильма Андреев начал попадать в неприятности.

В 1939 году вместе с другом и коллегой по "Трактористам" Петром Алейниковым он устроил дебош в Киеве. Изрядно приняв спиртного, артисты решили вздремнуть на мягком диване, который находился в витрине магазина – чтобы добраться до него, пришлось разбить стекло. Наутро милиционеры обнаружили народных любимцев, мирно спящих на диване в окружении битого стекла. Историю "замяли", поскольку милиционеры оказались поклонниками артистов и отпустили их в обмен на совместное фото.

Летом 1941 года Андреев стал участником скандала, который мог обернуться для него серьезными последствиями. В одном из ресторанов Андреев познакомился с двумя мужчинами, которые составили ему компанию. Изрядно выпив, они разругались. Завязалась драка, по итогам которой Андреев нокаутировал обоих соперников. Оказалось, что поверженные собутыльники были достаточно высокопоставленными чекистами. Артист на некоторое время оказался под арестом, но в итоге был отпущен без возбуждения уголовного дела. Считается, что освобождение состоялось после личного вмешательства Сталина.

В 1955 году Андреев вновь угодил в историю. Во время съемок фильма "Илья Муромец" он выбросил милиционера в море. Правда, на этот раз инициатива исходила от находившегося на съемочной площадке представителя закона. В перерыве между съемками он подошел к артисту и предложил побороться на берегу моря и выяснить, кто из них сильнее. Андреев вызов принял, милиционера поборол, а в назидание бросил его в воду.

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