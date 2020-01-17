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17 января • обновлено в 20:44
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Алла Мазур борется с раком: как изменилась телеведущая

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Ведущая новостей на канале "1+1" Алла Мазур впервые рассказала о том, как борется с онкологическим заболеванием.

Так, она уже перенесла четыре курса химиотерапии, впереди – еще несколько и затем операция. О том, как Алла Мазур изменилась за это время, фото до и после начала болезни, – далее в материале OBOZREVATEL.

Алла Мазур борется с раком: как изменилась телеведущая

facebook.com/alla.mazur.18

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Так, в начале ноября 2019 года ведущая "1+1", 54-летняя Алла Мазур призналась, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. "У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я начинаю бороться", – написала в Facebook Мазур.

Тогда она отметила, что поначалу испытывала естественное желание закрыться от всего мира, но со временем поняла, что не стоит бояться. Ведущая говорит, что хотела бы поменять отношение к онкологии в обществе: не делать трагедию и пояснить, что проблему можно решить.

При этом, несмотря на лечение, она продолжает вести программу "ТСН. Тиждень".

Так Алла Мазур выглядела до начала лечения химиотерапией:

Алла Мазур борется с раком: как изменилась телеведущая

facebook.com/alla.mazur.18

Алла Мазур борется с раком: как изменилась телеведущая

facebook.com/alla.mazur.18

Алла Мазур борется с раком: как изменилась телеведущая

facebook.com/alla.mazur.18

Алла Мазур борется с раком: как изменилась телеведущая

facebook.com/alla.mazur.18

Алла Мазур борется с раком: как изменилась телеведущая

facebook.com/alla.mazur.18

Алла Мазур борется с раком: как изменилась телеведущая

1+1

А недавно ведущая поделилась фотографией, сделанной в больнице, и впервые рассказала о том, как борется с онкологией. Она отметила, что побочные эффекты химиотерапии отразились на ее прическе.

"Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил немного. Побочные эффекты – традиционны, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть", – отметила телеведущая.

Алла Мазур после начала лечения химиотерапией

Алла Мазур после начала лечения химиотерапией

facebook.com/alla.mazur.18

Она призвала регулярно проверяться на рак и не паниковать, если диагноз подтвердился. По ее словам, в таком случае лучше проверить его в нескольких местах: "Это не будет легко – но бояться и стыдиться тут нечего. Чем раньше начать борьбу – тем больше шансов на скорейшее выздоровление. В этом случае – точно стоит довериться официальной медицине, считаю я. И верю, что таки смогу сообщить вам финальную хорошую новость".

Алла Мазур после начала лечения химиотерапией

Алла Мазур после начала лечения химиотерапией

1+1

Алла Мазур после начала лечения химиотерапией

Алла Мазур после начала лечения химиотерапией

1+1

Новости
У Аллы Мазур обнаружили рак: как отреагировали звезды

Как известно, Алла Мазур является ведущей первого эфира ТСН на телеканале "1+1". Она также владелица рекордных шести профессиональных наград "Телетриумф". По рейтингу журнала "Фокус" является одной из самых успешных женщин Украины и влиятельной женщиной-телеведущей. Алла Мазур воспитывает сына Артема.

Как писал OBOZREVATEL, сеть тронуло видео встречи школьника, победившего рак: в одной из школ США ученики встретили аплодисментами 6-летнего мальчика Джона, который три года подряд боролся с раком.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Здоровье
Персона
Алла Мазур
Место
Украина
Теги
новости телеканал 1+1 ведущая звезды рак лечение рака
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
желаю ей вылечиться, но всегда помнить: Бог есть, и он все видит и слышит!
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скоро Перемога
скоро Перемога
Это которая во время Крайнего Святого Майдана рассказывала про ахтивиста с отрезанной головой и прочие окуительные истории, чтобы мaйдayнов разогреть? Хорошая тётка. Свою лепту в обретении кастрюлеголовыми сказки про свободу она внесла не малую. :)
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