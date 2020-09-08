Как Ефремов мог избежать колонии: адвокат указал на лазейку

Михаил Ефремов мог избежать колонии. Trend
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский назвал способ, который помог бы актеру Михаилу Ефремову избежать колонии.
Он заявил, что защита артиста мог доказать микроинфаркт у Ефремова в момент аварии, пишет Комсомольская правда.
"У алкоголиков очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпка. Если бы я защищал актера, то непременно провел ЭКГ (электрокардиографию. – Ред.)", – отметил Добровинский.
По словам адвоката, в таком случае Ефремов мог бы получить четыре года условного срока. Но вместо этого его засудили к 8 годам колонии.
Ефремов с адвокатом Пашаевым. АГН "Москва"
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро в, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.
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