Украинскую певицу Jerry Heil (Яна Шемаева) раскритиковали в сети из-за премьеры лирик-видео к треку "Блогер".

Пользователей разозлило, что артистка впервые исполнила песню на русском языке. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Jerry Heil (смотрите видео в конце новости).

Многие поклонники певицы осудили ее за то, что она запела на русском. По их мнению, таким образом она намеревается завоевать российский рынок.

Джерри Хейл презентовала песню "Блогер" YouTube-канал Jerry Heil

Другие же отметили, что на украинском языке творчество Jerry Heil звучит более гармонично и интересно. Помимо того, пользователи указали, что новая песня в целом является "бездарной", а саму девушку назвали "беспринципной заробитчанкой".

"Жаль видеть как интересный проект скатился... Ок, если только стиль, но переход на русский ради российского рынка – это жесть. Очередная заробитчанка без принципов..." – разозлились комментаторы.

"Даешь русскоязычное, так держать!" – с сарказмом добавили другие.

"Пофиг на язык, сама работа – отстой, что в музыкальном плане, что в текстовом, что картинка. Видно, что работа частично с под палки и высасывалась с последних сил, вообще не творчески ни капли", – также указали пользователи сети.

Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики YouTube-канал Jerry Heil

Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики YouTube-канал Jerry Heil

Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики YouTube-канал Jerry Heil

Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики YouTube-канал Jerry Heil

Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики YouTube-канал Jerry Heil

Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики YouTube-канал Jerry Heil

Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики YouTube-канал Jerry Heil

Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики YouTube-канал Jerry Heil

Jerry Heil разгромили в сети из-за русского языка: новая песня вызвала волну критики YouTube-канал Jerry Heil

Интересно, что в новом треке исполнительница перечисляет имена известных блогеров, среди которых – Настя Ивлеева, Регина Тодоренко и другие. В тексте песни артистка поет, что хотела бы "ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой".

Задумка очень напоминает популярный трек певицы Насти Каменских "Попа, как у Ким", где артистка также перечисляет части тела известных девушек.

Лирик-видео на песню Jerry Heil "Блогер": смотреть онлайн

Смотрите также для сравнения клип NK "Попа. как у Ким":

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil решила подать в суд на малоизвестного исполнителя FAYNYY (Сергей Москалец), который выпустил песню "Не Яна", где он в припеве признается, что хочет "тр*хнуть Джерри Хейл".