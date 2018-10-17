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Известный в России юморист признался о тайном ребенке

6.6тЧитать материал на украинском

Популярный российский комик Сергей Светлаков рассказал неожиданную подробность из своей личной жизни. Оказалось, что в июле 2017 года у него появился еще один сын – Максим.

Супруги долгое время скрывали то, что в их семье произошло пополнение. Об этом Светлаков рассказал в интервью изданию "Wday.ru".

Известный в России юморист признался о тайном ребенке
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Комик отметил, что намерено скрывать беременность супруги он не хотел.

"Мы не скрывали, просто не афишировали. Когда Тося была еще в положении, она и на съемки ко мне приходила, и мы много путешествовали. Только на светские мероприятия старалась не выходить", - говорит Светлаков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная российская ведущая Ольга Бузова ошарашила фанов трагической любовной историей.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как глянул на него ну Дулин дулиным)))))после нашей раши я его только геем фрезеровщиком вижу)))))
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