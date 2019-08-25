Известный российский режиссер разбился в ДТП: фото и видео трагедии

В Москве 25 августа разбился в ДТП известный режиссер Игорь Хомский, которого многие знают по сериалу "Закон каменных джунглей".

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД РФ, что он ехал за рулем собственного авто, когда врезался в фуру, стоящую на дороге (в сети появились фото и видео 18+ с места трагедии).

Игорь Хомский соцстеи

"Около 06:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб на месте", – сообщили правоохранители.

Хомский ДТП

Машина Хомского instagram /podslushano.carsharing

Игорь Хомский — известный российский режиссер, сценарист, автор нескольких короткометражек. Был режиссером сериала "Закон каменных джунглей". Известные работы: "Неоконченный урок", "Очная ставка" и "История N".

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Он родился в Москве в 1976 году в семье кинорежиссера и впервые оказался на съемочной площадке еще ребенком. С раннего возраста увлекался музыкой, жил за границей.

Хомский погиб в ДТП "Дождь"

Его дипломной работой стал короткометражный фильм "Очная ставка". В 2009 году режиссер получил премию студенческого кинофестиваля "Святая Анна" за "Краткие сведения по некоторым эпизодам". А также представил первый полнометражный фильм "Неоконченный урок".

Машина Хомского влетела под фуру instagram/podslushano.carsharing

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России, трагически погиб популярный видеоблогер Road to film Павел из Беларуси. Его тело нашли в канализационном коллекторе.

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