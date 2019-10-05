Известный российский рэпер угодил в расистский скандал вместе с Собчак

В сети разгорелся скандал из-за высказывания российского рэпера GUF (Алексей Долматов) о предпочтениях в плане выбора женщин.

Он позволил себе расистское заявление, обозвав грузинок и чеченок "хачухами" в интервью Ксении Собчак, из-за чего пользователи высыпали на артиста шквал критики.

"Мне нравятся хачухи – я понял. У меня первая любовь была грузинка, жена – чеченка. Я часто смотрю на осетинок, армянок", – признался Гуф.

Гуф оскандалилася расистским заявлением Кадр из видео

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В связи со скандалом, разгоревшемся в сети, рэперу все же пришлось извиниться перед женщинами, которых он обидел.

"Хотел бы извиниться перед женщинами Кавказа. Никого не хотел задеть. Неправильно выразился, некрасиво вышло. Искренне сожалею", – написал он 5 октября в Instagram, обнародовав видеообращение.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Гуф рассказал Собчак, как бывший начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко поспособствовал тому, чтобы ему запретили въезд в Украину.

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