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3 мая • обновлено в 22:40
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Известный блогер из РФ разгромила Рудковскую из-за болезни сына

13.4т
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Скандальная российская блогерша Лена Миро жестко высказалась о ведущей Яне Рудковской из-за предполагаемой болезни ее сына Александра. Так, в сети предположили, что у ребенка синдром Аспергера.

Об этом Миро высказалась в своем личном блоге. Кроме того, она заявила, что Рудковская не должна была рожать ребенка.

Известный блогер из РФ разгромила Рудковскую из-за болезни сына

"Я уверена, что детей нужно рожать в 18, а не от протухших яйцеклеток, сперматозоидов и суррогатных матерей. Только в этом случае твой ребенок имеет шансы родиться здоровым. Если же ты всю жизнь цепляла половые инфекции, пила алкоголь, курила или принимала наркотики, то у ребенка, которого ты родишь на старости лет, с огромной вероятностью будут проблемы со здоровьем и психикой", - заявила Миро.

Лена Миро

Лена Миро

"Я откровенно скажу, что не люблю и презираю бабу Ягу Рудковскую, и основная причина этому – нет, не ее прошлое и не чемоданы – отношение к детям. Одного отжала у родной матери. Второго третирует и сажает в чулан, и вот он, бедный мальчишка, вполне вероятно, что просто болен. И лечат его не любовью-заботой, а дисциплиной, которую легко спутать с жестокостью", - добавила блогерша.

Как ране писал OBOZREVATEL, известная российская блогерша Лена Миро раскритиковала поведение Оксаны Самойловой после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, который попал в психбольницу из-за наркозависимости.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Яна Рудковская
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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