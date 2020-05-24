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24 мая • обновлено в 12:14
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Известную российскую актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом

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У 48-летней российской актрисы Алены Бабенко обнаружили коронавирус.

Об этом сообщила сама знаменитость на своей странице в Instagram.

Алена Бабенко

Алена Бабенко

Instagram @alena_babenko_official

По словам актрисы, у нее была слабость и температура, а медицинское обследование показало, что у нее коронавирус.

"Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый коронавирус. Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? Слабость, температура, все показало КТ и я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо! Надеюсь, скоро буду дома! Всем желаю здоровья и помните: главное – это позитивный настрой! Остальное все ерунда", – написала Бабенко.

Алена Бабенко сыграла во многих фильмах, среди которых "Водитель для Веры", "Каникулы строгого режима", "Москва никогда не спит", "О чем еще говорят мужчины".

Алена Бабенко

Алена Бабенко

Instagram @alena_babenko_official

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Влад Яма признался, что мог переболеть коронавирусом.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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