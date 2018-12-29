Известному в России юмористу нарисовали пенис на лице: видео

Российская ведущая и инста-блогер Анастасия Ивлеева в рамках шоу "Comment Out" нарисовала пенис на щеке ведущего и комика Александра Гудкова.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Чикен Карри". Так, согласно правилам шоу, участники тянули карточки из трех стопок: "наказание", "звезда", "комментарий". Гудкову выпало третье, и он должен был написать со своего Instagram-аккаунта оскорбительный комментарий в адрес телеведущего Андрея Малахова (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Александр Гудков Фото: скриншот

Комик должен был написать: "Что у тебя общего с автобусом, так это то, что твои булки раздвигаются так же часто, как его двери".

Гудков долго сомневался, но все же решил отказаться от испытания, и получил наказание в виде нарисованного пениса на щеке.

Анастасия Ивлеева и Александр Гудков Фото: скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский телеведущий и комик Александр Гудков в интервью YouTube-блогеру Юрию Дудю рассказал о шутке над российским президентом Владимиром Путиным.