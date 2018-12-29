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Известному в России юмористу нарисовали пенис на лице: видео

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Российская ведущая и инста-блогер Анастасия Ивлеева в рамках шоу "Comment Out" нарисовала пенис на щеке ведущего и комика Александра Гудкова.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Чикен Карри". Так, согласно правилам шоу, участники тянули карточки из трех стопок: "наказание", "звезда", "комментарий". Гудкову выпало третье, и он должен был написать со своего Instagram-аккаунта оскорбительный комментарий в адрес телеведущего Андрея Малахова (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Известному в России юмористу нарисовали пенис на лице: видео

Александр Гудков

Фото: скриншот

Комик должен был написать: "Что у тебя общего с автобусом, так это то, что твои булки раздвигаются так же часто, как его двери".

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Гудков долго сомневался, но все же решил отказаться от испытания, и получил наказание в виде нарисованного пениса на щеке.

Известному в России юмористу нарисовали пенис на лице: видео

Анастасия Ивлеева и Александр Гудков

Фото: скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский телеведущий и комик Александр Гудков в интервью YouTube-блогеру Юрию Дудю рассказал о шутке над российским президентом Владимиром Путиным.

Персона
Анастасия Ивлеева
Место
Россия
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