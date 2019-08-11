Известная украинская балерина погибла в ДТП под Полтавой

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.

Об этом сообщил Генеральний директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

facebook.com/sveta.isakova.1

"Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни", – написал он.

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

Авария произошла между селами Белоцерковское и Коноплянка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 1 августа, вследствие ДТП погиб известный украинский диджей Александр Лысогор (DMC Gabber). Авария произошла на проспекте Победы в Святошинском районе.

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