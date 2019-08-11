Известная украинская балерина погибла в ДТП под Полтавой

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.
Об этом сообщил Генеральний директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.
facebook.com/sveta.isakova.1
"Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни", – написал он.
facebook.com/sveta.isakova.1
facebook.com/sveta.isakova.1
Авария произошла между селами Белоцерковское и Коноплянка.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 1 августа, вследствие ДТП погиб известный украинский диджей Александр Лысогор (DMC Gabber). Авария произошла на проспекте Победы в Святошинском районе.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!