Изменяли друг другу: американский певец раскрыл подробности личной жизни

Знаменитый актер и певец Джастин Тимберлейк признался, что в начале своих отношений с нынешней женой Джессикой Бил, он встречался с другими девушками.

Этими подробностями актер поделился в своей книге мемуаров "Позвоночник и все вещи, которые я не вижу перед собой", которая выйдет в свет в конце этого месяца, сообщает Radar Online.

Тимберлейк рассказал, что с женой у них была далеко не любовь с первого взгляда. Когда певец впервые встретил Джессику, то она не вызвала у него никакого интереса. И только после второй встречи он решил попросить у девушки номер телефона.

После нескольких недель переписки они все же начали встречаться. Однако их отношения имели свободный характер.

"Мы оба раньше встречались с другими, избегая возможной боли, которую могли причинить друг другу", - признался Тимберлейк.

Однако чем больше пара проводила времени вместе, тем меньше Джастин и Джессика хотели делить друг друга с кем-то еще, что и привело к женитьбе пары в 2012 году.

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