"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото

Украинская певица Вера Брежнева нарвалась на критику в сети из-за внешнего вида.

Так, фотография, на которой артистка демонстрирует свой модный образ, появилась на странице звезды в Instagram.

Вера Брежнева Instagram @ververa

На фото Брежнева сфотографировала себя в зеркале, показав свой наряд – серый total-look. В частности, на Вере были надеты широкие штаны, куртка, свитер и грубые ботинки.

"Любимые оттенки. Самое важное в одежде для меня после цвета – удобство для поездок, а в холодное время года – чтобы было тепло. Функциональной, теплой да еще и стильной одежды не много. Но в Киеве и в Питере я нашла", – написала под снимком певица.

Однако модный образ Брежневой не пришелся по душе многим поклонникам. В комментариях под фото пользователи раскритиковали внешний вид звезды:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно старшая дочь Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию в сети.

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