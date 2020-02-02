Главная Новости
2 февраля • обновлено в 11:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото

1.5т
Читать материал на украинском

Украинская певица Вера Брежнева нарвалась на критику в сети из-за внешнего вида.

Так, фотография, на которой артистка демонстрирует свой модный образ, появилась на странице звезды в Instagram.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @ververa

Новости
"Не повезло девочке с внешностью": Брежневу затравили за фото с дочкой

На фото Брежнева сфотографировала себя в зеркале, показав свой наряд – серый total-look. В частности, на Вере были надеты широкие штаны, куртка, свитер и грубые ботинки.

"Любимые оттенки. Самое важное в одежде для меня после цвета удобство для поездок, а в холодное время года чтобы было тепло. Функциональной, теплой да еще и стильной одежды не много. Но в Киеве и в Питере я нашла", написала под снимком певица.

Однако модный образ Брежневой не пришелся по душе многим поклонникам. В комментариях под фото пользователи раскритиковали внешний вид звезды:

"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно старшая дочь Брежневой Соня Киперман показала точеную талию в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию в сети.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Вера Брежнева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Галушка страшненькая,пусть там борется в мордоре за место на сцене.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги