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25 марта • обновлено в 23:40
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Ивлеева и Прусикин избили себя в прямом эфире. Видео

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Блогерша Настя Ивлеева и солист российской группы Little Big Илья Прусикин, которого заподозрили в измене жене Ирине Смелой, избили себя в прямом эфире.

Они начали совместную трансляцию в социальной сети Instagram, в ходе которой выполняли странные задания.

Ивлеева и Прусикин избили себя в прямом эфире. Видео

Ивлеевой пришлось бить себя за то, что она не смогла ответить на вопросы Ильи Прусикина, а также в тех случаях, если он правильно отвечал на ее вопросы.

Ивлеева и Прусикин избили себя в прямом эфире. Видео

Скриншот из видео

Во время эфира солист Little Big рассказал о том, что в детстве его называли "пони", а Ивлеева рассказала о том, что у нее было прозвище "Стас".

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, популярный американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил по видеосвязи украинским телеведущим Лесе Никитюк и Андрею Беднякову. А также российской блогерше Анастасие Ивлеевой.

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Автор
Мария Дидык
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