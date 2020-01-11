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11 января • обновлено в 13:58
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Ищут своего Зеленского? СМИ рассказали о новом плане Кремля со звездами в России

2.3т
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В Кремле хотят задействовать музыканта Сергея Шнурова и блогера Юрия Дудя в качестве фронтменов новых политических проектов.

Как сообщила "Медуза", ни тому ни другому кремлевские чиновники еще не делали предложений поучаствовать в парламентских выборах. Однако считается, что Шнуров с большей вероятностью мог бы принять участие в политическом проекте.

Юрий Дудь и Сергей Шнуров

Юрий Дудь и Сергей Шнуров

Рамблер

По мнению источника СМИ, близкого к аппарату Госдумы, музыкант "в последнее время пристрастился к политике на заседаниях общественного совета комитета по культуре и видит себя в политике".

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Изданию не удалось связаться с Сергеем Шнуровым, чтобы узнать его мнение на этот счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевские политтехнологи могут разрабатывать десятки вариантов трансфера власти 2024 года, а российский журналист Юрий Дудь может быть одним из них.

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Автор
Юрко Медянык
Персоны
Юрий Дудь Сергей Шнуров
Место
Россия
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