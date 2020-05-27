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27 мая • обновлено в 09:13
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"Инфантильные мужики": Водонаева унизила мужей Лорак и Гагариной

1.5т
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Экс-участница "Дом-2" и звезда Instagram Алена Водонаева считает, что певицы Ани Лорак и Полина Гагарина были главными в своих браках, поэтому их семьи распались.

Такое мнение Водонаева озвучила во время прямого эфира в Instagram с изданием 7days.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

mk.ru

По словам 37-летней звезды, она развелась с вторым мужем Алексеем, потому что тот практически жил за ее счет. Водонаева убеждена, что из-за этого распались браки и других знаменитостей – Ани Лорак и Полины Гагариной.

"Посмотрите на ситуацию с Ани Лорак и Полиной Гагариной. Я больше, чем уверена, что у них приблизительно такая же ситуация. Сильная женщина, которая хочет жить лучше, стремится в какое-то светлое будущее, много работает, тянет все на себе и ощущает бремя ответственности за обеспечение не только ребенка, но и родителей, а рядом инфантильные мужики. Ну классно вообще! Нет, это нужно сразу же пресекать", – считает Водонаева.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

womanhit.ru

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Гагарина внезапно рассталась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Полина Гагарина Алена Водонаева Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
Место
Россия
Тег
Новости России
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