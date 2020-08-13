Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси. Коллаж
Всемирно известный предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично отреагировал на массовые акции протестов в Беларуси
Миллиардер прокомментировал ролик с места событий, который распространили в Twitter. Пользователь отметил: "Беларусь в огне. Убийства, избиения и произвол. Распространите это по миру. Илон Маск, Билл Гейтс, кто угодно, кто может придать этому огласки. Сделайте это сейчас".
Спустя некоторое время под сообщением-призывом появился ответ: "Очень жаль слышать это. Как мы можем помочь?".
Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси Twitter
В ответ на вопрос многие отметили, что белорусам необходим высокоскоростной интернет, который в их стране постоянно "глушится", а также привлечение внимания мировой общественности.
"В первую очередь, протестующие в Беларуси нуждаются во внимании мировой общественности, думаю, вы можете в этом помочь. Вы можете помочь материально", – написали в Twitter.
Что попросили пользователи у Илона Маска Twitter
Также пользователи пошутили, что Илон Маск может прислать в Беларусь роботов или драконов, которые помогут бороться за справедливость.
Илон Маск решил помочь протестующим жителям Беларуси: что предложили в сети Twitter
Илон Маск решил помочь протестующим жителям Беларуси: что предложили в сети Twitter
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов, отреагировал певец и актер Джаред Лето.