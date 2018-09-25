''Их позвал Бандера'': легенда рока в России высказался об украинцах

Константин Кинчев, лидер рок-группы "Алиса" рассказал, что думает об украинцах. В 2017 году музыкант попал в базу "Миротворца" из-за отрицания агрессии со стороны РФ и незаконное пересечение границы.

Он отметил, что ненависть Украины к России будет только расти. Об этом Кинчев рассказал в интервью Юрию Дудю.

"Они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому они нас все больше и больше ненавидят и ненависть сейчас будет только усиливаться", - говорит Кинчев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", агрессивно высказалась об украинских звездах, сбежавших в Москву, заявив, что они являются тайными агентами, мешающими ее деятельности.