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18 ноября • обновлено в 15:45
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Играли в "крокодила": на ТВ слили видео с молодыми Киркоровым, Королевой и другими звездами 90-х

2.1т
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В сети появилось архивное видео, на котором Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Татьяна Овсиенко, Наташа Королева и Игорь Николаев веселятся на пляже.

Раритетные кадры были показаны на шоу "Привет, Андрей!" в выпуске, посвященном российской певице Татьяне Овсиенко.

На ТВ слили видео с молодыми звездами 90-х

На ТВ слили видео с молодыми звездами 90-х

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Так, в студию был приглашен сын Овсиенко, у которого ведущий шоу Андрей Малахов поинтересовался, не хочет ли он посмотреть на свою маму в молодости.

Затем включили видео, на котором появились молодые звезды. Киркоров, Овсиенко, Королева, Николев, Лещенко проводят время на пляже и играют в "Крокодила".

Играли в "крокодила": на ТВ слили видео с молодыми Киркоровым, Королевой и другими звездами 90-х

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярная российская певица Лолита Милявская поделилась архивным видео, на котором также присутствовали Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Наташа Королева и Анжелика Варум.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персоны
Филипп Киркоров Татьяна Овсиенко Наташа Королева
Место
Россия
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