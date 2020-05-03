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3 мая • обновлено в 22:40
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Играла в КВН и Comedy: кем была рассорившаяся с Бузовой Ида Галич до популярности

9.5т
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Российская блогер и ведущая Ида Галич 3 мая отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 30 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, чем блогер занималась до своей популярности и как она выглядела (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ида Галич

Ида Галич

instagram.com/galichida

Ида Галич родилась 3 мая 1990 года в Германии. В 2002 году семья переехала в Россию.

В 2011 году Ида стала участницей команды КВН "Осенний поцелуй" (позже "Москва не сразу строилась").

В 2016 году Галич появилась в шоу "Comedy Баттл" на телеканале ТНТ, а в 2017-м стала ведущей передачи "Закулисье шоу "Успех" на канале СТС.

Ида Галич в КВН

Ида Галич и Анастасия Ивлеева

Также Ида была соведущей Жанны Бадоевой в тревел-шоу "Орел и решка" и соведущей Настасьи Самбурской в телепередаче "Ревизорро".

Кроме того, Ида Галич известна как певица. Она выпустила песни "Дима", "Ты попал", "Найти тебя", "Предприниматель".

Ида Галич до популярности

Ида Галич до популярности

uznayvse.ru

Ида Галич в Comedy Баттл

Ида Галич в Comedy Баттл

uznayvse.ru

Ида Галич сейчас

Ида Галич сейчас

instagram.com/galichida

7 февраля 2020 года Ида Галич родила сына Леона от своего мужа Алана Басиева.

Вокруг теперь столько всего не нужного: Блеклого,пустого, будто бумажного. Не хочется теперь ни шумного, ни эпатажного. Лишь бы только держать в руках Человека важного. Ида Васильевна не сильна в стихотворениях... но сильна в эмоциях. Смотрю на комочек и не понимаю, ну кааааак мы без него раньше обходились ... @flo_rida не устану говорить тебе спасибо! Мы вчера забрали кулёчек домой. Теперь воообще все по-другому. Привыкаем. Сложнее, но однозначно лучше, чем было. Спасибо @vasiliigalich @zarina_galich , что приютили на первое время ! Спасибо, что прошли весь путь от родильной/реанимации/палаты до выписки/дома/коликов (последнее только начинается, кстати 😂😭) Ещё раз хочется низко поклониться нашей любимой @normantovich_doctor (последнее фото) ❤️ благодаря вам моя беременность была абсолютным праздником💃🏻. Ph: наша дорогая @vorokha

Допис, поширений ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала свой конфликт с блогершей Идой Галич. По словам звезды, девушка уже более двух лет ходит по радиостанциям и "хейтит" ее за то, что она якобы отказалась ей давать интервью во время премии "Новое Радио".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
шоу шоу-бизнес блогер звезды скандалы день рождения люди музыка видео Новости России
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Какая нам, украинцам, разница кто с кем поссорился в россии. Это чтобы попиарить? Интересно, а они платят за скрытую рекламу?
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