Играла в КВН и Comedy: кем была рассорившаяся с Бузовой Ида Галич до популярности

Российская блогер и ведущая Ида Галич 3 мая отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 30 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, чем блогер занималась до своей популярности и как она выглядела (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ида Галич instagram.com/galichida

Ида Галич родилась 3 мая 1990 года в Германии. В 2002 году семья переехала в Россию.

В 2011 году Ида стала участницей команды КВН "Осенний поцелуй" (позже "Москва не сразу строилась").

В 2016 году Галич появилась в шоу "Comedy Баттл" на телеканале ТНТ, а в 2017-м стала ведущей передачи "Закулисье шоу "Успех" на канале СТС.

Ида Галич в КВН

Ида Галич и Анастасия Ивлеева

Также Ида была соведущей Жанны Бадоевой в тревел-шоу "Орел и решка" и соведущей Настасьи Самбурской в телепередаче "Ревизорро".

Кроме того, Ида Галич известна как певица. Она выпустила песни "Дима", "Ты попал", "Найти тебя", "Предприниматель".

Ида Галич до популярности uznayvse.ru

Ида Галич в Comedy Баттл uznayvse.ru

Ида Галич сейчас instagram.com/galichida

7 февраля 2020 года Ида Галич родила сына Леона от своего мужа Алана Басиева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала свой конфликт с блогершей Идой Галич. По словам звезды, девушка уже более двух лет ходит по радиостанциям и "хейтит" ее за то, что она якобы отказалась ей давать интервью во время премии "Новое Радио".

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