"Идиоты!" Обиженный Охлобыстин пригрозил Зеленскому убийством

Скандально известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского хотят убить богачи, потому что тот еврей.

Об этом он написал на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" в ответ на то, что шоумен обозвал его идиотом после скандального видеообращения перед выборами.

"Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует! Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если все плохо сложится, он тем же другом останется. И мы найдем способ защитить его, даже ценой своей жизни", – написал актер.

По словам Охлобыстина, он с Михаилом Пореченковым якобы не преследовал никакой политической цели, записывая скандальное обращение с поддержкой кандидата в президенты Украины.

Кадр из видео

"Жизнь простая штука - богатые жируют, бедные смиряются. Вова не изменит этого расклада. Потому что он еврей. Он обязан делать, что они скажут, иначе его убьют. Мы понимаем это. Другое дело – нафиг еврею лезть в наши ордынские склоки? Конечно, у нас своих жи*ов полно. Но они наши. А те, которые его поддерживают - не наши. Убьют они его. Если бы я был евреем, я бы был Коломойским (украинский олигарх – ред.). Красивый персонаж. Отметьте: не деньги для него главное", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Охлобыстин вместе с актером Михаилом Пореченковым записали провокационное видео, в котором поддержали Зеленского. В ответ кандидат в президентом назвал их идиотами, добавив, что они могли пойти на провокацию ради денег.

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