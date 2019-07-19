"Идея творческих людей": у Зеленского рассказали, как хотели провести телемост с Ургантом

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил о том, что "Квартал-95" хотел провести телемост вместе с российским ведущим Иваном Ургантом.

Такая идея, как пишет издание LB.ua, возникла у них в 2015 году.

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"Да, было дело. Такая идея творческих людей. Мы знали, что это сработает в пользу. Было такое ощущение. Тогда как раз звезд забрасывали яйцами, Зеленского преследовали", – сообщил Шефир.

theБабель

Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

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