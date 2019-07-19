Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Идея творческих людей": у Зеленского рассказали, как хотели провести телемост с Ургантом

2.4т Читать материал на украинском

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил о том, что "Квартал-95" хотел провести телемост вместе с российским ведущим Иваном Ургантом.

Такая идея, как пишет издание LB.ua, возникла у них в 2015 году.

"Идея творческих людей": у Зеленского рассказали, как хотели провести телемост с Ургантом

LIGA.net

Новости
Вахтангу Кикабидзе — 81: как менялся легендарный артист

"Да, было дело. Такая идея творческих людей. Мы знали, что это сработает в пользу. Было такое ощущение. Тогда как раз звезд забрасывали яйцами, Зеленского преследовали", – сообщил Шефир.

"Идея творческих людей": у Зеленского рассказали, как хотели провести телемост с Ургантом

theБабель

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Иван Ургант Владимир Зеленский Сергей Шефир
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
25
0
Смешно
1
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Может лучше сразу с жириновским провести? Тоже еврей,хоть и не признается.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel