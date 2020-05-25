Художник показал, как могут выглядеть "живые" Симпсоны

Художник и блогер Хоссейн Диба, который занимается дизайном 3D-персонажей, показал, как бы выглядели в реальной жизни герои мультсериала "Симпсоны".

Свои работы он опубликовал на личном YouTube-канале с полным обзором персонажей со всех сторон (фото и видео смотрите ниже).

Первым героем, который приобрел человеческие черты, стал глава семейства – Гомер Симпсон. Мужчина изобразил его вожделенно смотрящим на пончик.

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Следующим детищем Хоссейна Диба, получившим черты настоящего человека, стал бизнесмен Чарльз Бернс.

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Художник также "очеловечил" супругу Гомера Мардж и их детей: сына Барта и дочь Лизу.

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Пользователи сети отметили, что персонажи сделаны очень реалистично и от этого всем немного жутко.

"3D-воплощение высшего качества! Из минусов – и впрямь суперстрашно! Гомер довольно смешной, что пробуждает расположение к нему. Но возникает и противоположный эффект, мы все хотели бы сбежать от него…", "Блин, твою работу нельзя описать даже словом "талант". Она попросту изумительна", "Это одновременно потрясающе и ужасающе!" – написали люди.

К слову, художник Хоссейн Диба также ранее создавал 3D-модель Моники Беллуччи, Джейсона Момоа в образе Аквамена, Брэда Питта из фильма "Семь", Джона Сноу из "Игры престолов".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что создатели американского мультсериала "Симпсоны" 27 лет назад предсказали появление опасного коронавируса.

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