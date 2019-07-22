"Хорошо смотритесь!" Каминскую после развода заметили с новыми мужчиной

Известная украинская певица Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром, взбудоражила поклонников совместным снимком с другим мужчиной.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото с дня рождения, на котором позирует с красавцем, виртуозным пианистом Евгением Хамарой.

Слава Каминская instagram /babaslavka

"А это самый гениальный пианист Евгений Хмара, и мы готовим с ним для вас сюрприз. Два гения на один квадратный метр – много? Думаю нет. Если что, я отойду. Женя, спасибо", – подписала Каминская.

Каминская и Хмара instagram /babaslavka

Поклонники в комментариях отметили, что они отлично смотрятся вместе. Также певицу похвалили за шикарный внешний вид. Сам Хама поблагодарил поп-диву в ответ: "Слава, благодарю тебя. Впереди много музыки", – написал он.

"Смотритесь прекрасно", "А вообще, хорошо смотритесь", " С весны немного поправились", "Хмару обожаю", – написали поклонники.

Вероятно, речь в описании Каминской шла о совместном дуэте, который и должен стать сюрпризом для фанатов. Сам Хмара тоже опубликовал совместным снимок, на котором также с ними позировала солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Хмара, Каминская и Зарицкая instagram /evgenykhmara

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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