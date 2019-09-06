"Хр*н знает, что у меня с головой": Полякова намекнула на выборы мэра Киева

Украинская певица Оля Полякова допустила свое участие в возможных выборах мэра Киева.

Об этом она заявила журналисту "Вести". "Нет пока. А вообще... Хрен его знает, что у меня с головой. Возможно и буду", — сказала Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, о своих политических амбициях Полякова заявила еще в мае. Тогда ее решение вызвало бурную реакцию в сети.

На последних выборах в Верховную Раду наблюдался целый парад звезд. В выборах принимал участие лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, шоумен Сергей Притула, певец Михаил Поплавский. В агитации участвовал поп-певец Олег Винник, о своих амбициях заявлял Виктор Павлик и многие другие.

С полным списком звезд, которые прорывались в большую политику, вы можете ознакомиться здесь.

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