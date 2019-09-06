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8 сентября • обновлено в 11:29
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"Хр*н знает, что у меня с головой": Полякова намекнула на выборы мэра Киева

9.9т Читать материал на украинском

Украинская певица Оля Полякова допустила свое участие в возможных выборах мэра Киева.

Об этом она заявила журналисту "Вести". "Нет пока. А вообще... Хрен его знает, что у меня с головой. Возможно и буду", — сказала Полякова.

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Оля Полякова в политике: у певицы рассказали, что задумали

Как сообщал OBOZREVATEL, о своих политических амбициях Полякова заявила еще в мае. Тогда ее решение вызвало бурную реакцию в сети.

На последних выборах в Верховную Раду наблюдался целый парад звезд. В выборах принимал участие лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, шоумен Сергей Притула, певец Михаил Поплавский. В агитации участвовал поп-певец Олег Винник, о своих амбициях заявлял Виктор Павлик и многие другие.

С полным списком звезд, которые прорывались в большую политику, вы можете ознакомиться здесь.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
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Кашаев Игорь
Кашаев Игорь
Кличка на нары...
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Dell Alex
Dell Alex
Ну что значит х...н знает? )) Все знают - там пусто, вакуум ))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Dell Alex, а может там шуньята...??? ПС Шуньята (санскр. शनयत, śūnyatā IAST; пали: sunnata; кит. 空; яп. 空; монг. хоосон чанар; букв. «пустотность» — от санкскр. «шунья» — «пустота», слово «пустота» — «шунья» на санскрите и других инд. языках также обозначает математич. понятие «ноль») — центральное понятие буддийской школы мадхъямака и всего махаянского буддизма[1][2], обозначающее «отсутствие постоянного „я“ у личности и у явлений»[2] или отсутствие собственной природы вещей и феноменов (дхарм) ввиду их относительности, обусловленности и взаимозависимости.
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