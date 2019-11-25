"Это — гармония!" Сеть взбудоражил новый альбом Pianoбой "ХІСТОРІ"

В сети с восторгом отреагировали на песню из нового альбома лидера группы Pianoбой Дмитрия Шурова "Я можу все".

За несколько недель видео на YouTube-канале группы собрало более 200 тысяч просмотров и сотни востороженных комментариев.

"Когда плачешь без видимых причин, просто от того, что играет музыка, когда не можешь на это влиять... Это — гармония. Это прекрасно, Дима!", "Как же душевно, нежно, сильно и прямо в сердце. Спасибо, Дима и Pianoбой!", "Красиво. Наши голоса. С нетерпение ждём продолжения", "Не песня, а счастье какое-то", — написали в комментариях к видео.

Отметим, что песня "Я можу все" - одна из десяти композиций нового альбома Шурова под названием "ХІСТОРІ".

"Это альбом зрелого мужчины, который сохранил непосредственность и смелость мальчика. За два года его создания я пережив несколько взлетов и падений, что сделало меня сильнее и натолкнуло на открытие новых внутренних ресурсов и идей", — рассказал Шуров.

Сопродюсером альбома стал Миша Бусин, который сотрудничал с Maruv. Он привнес в живой материал Шурова современный электронный продакшн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре группа "Бумбокс" выпустила первый за несколько лет новый альбом "Таємний код: Рубікон".

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