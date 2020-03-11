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11 марта • обновлено в 17:45
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Харви Вайнштейн осужден за сексуальное насилие: какой срок он получил

2.3т
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Озвучен приговор бывшему голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, который признан виновным в сексуальном насилии. Так, он получил срок в 23 года в тюрьме.

Приговор вынес суд штата Нью-Йорк, пишет AP.

Харви Вайнштейн осужден за сексуальное насилие: какой срок он получил

Вайнштейн был осужден за изнасилование женщины в номере отеля в Нью-Йорке в 2013 году и насильственное занятие оральным сексом с другой женщиной в его квартире в 2006 году.

Харви Вайнштейн осужден за сексуальное насилие: какой срок он получил

Прежде Вайнштейн лишился места в собственной одноименной компании, нынешние владельцы которой даже подумывали сменить ее название. Продюсеру грозили от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Смотрите также на OBOZREVATEL, как Харви Вайнштейн на публике получил по лицу из-за секс-скандала со знаменитостями.

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Автор
Мария Дидык
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